За сутки в зоне АТО ранены шесть украинских военных

12:55, 16 апреля 2015
Война
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За сутки потерь среди военных нет.

За добу поранено 5 українських бійців / Фото УНІАН

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены шесть украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, за сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 6 бойцов получили ранения.

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