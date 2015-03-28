Вдоль линии разграничения в зоне боевых действий сохраняется напряженная ситуация (карта АТО)

Вдоль линии разграничения в зоне АТО сохраняется напряженная ситуация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«В целом, напряжение сохраняется по всей линии разграничения от Азовского моря до российско-украинской государственной границы, неподалеку от Станицы Луганской», - подчеркнул Лысенко.

По его словам, в общей сложности на участок оборонительных сил АТО неподалёку от Донецка приходится около половины всех вооруженных провокаций боевиков за минувшие сутки.

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Пресс-секретарь напомнил, что вчера по 29 блокпосту в Луганской области боевики выпустили 40 реактивных снарядов из установки залпового огня «Град». Также, еще 20 ракет боевики выпустили по поселку Новотошковское, что на Бахмутской трассе.

Согласно информации Лысенко, после этих обстрелов пострадавших нет как в рядах украинских военнослужащих, так и среди местных жителей. «Уже после обстрелов наши силы были атакованы двумя диверсионно-разведывательными группами. Благодаря боевому мастерства и мужеству наших военнослужащих, враг отступил», - отметил спикер.

«Уже сегодня после полуночи до утра боевики трижды нарушили режим тишины, безуспешно пытаясь найти слабые места в нашей обороне неподалёку от Донецкого аэропорта», - добавил Лысенко.

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