Оккупанты сегодня 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе: в ход шло запрещенное оружие
21:45, 04 сентября 2019Война
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Боевики обстреливали позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
REUTERS
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.
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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.
Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" террористы осуществили два обстрела позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" – три.
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