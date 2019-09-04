Оккупанты сегодня 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе: в ход шло запрещенное оружие

Боевики обстреливали позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" террористы осуществили два обстрела позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" – три.