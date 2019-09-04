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Оккупанты сегодня 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе: в ход шло запрещенное оружие

21:45, 04 сентября 2019
Война
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REUTERS

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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" террористы осуществили два обстрела позиций Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" – три.

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Теги: #Донбасс#оккупанты