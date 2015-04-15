Российский наемник: Руководство "ЛНР" двуличное, а местные называли нас оккупантами

Об этом по приезду в Россию рассказал глава свердловского фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов, который собрал группу из 50 "добровольцев в Украину", сообщает Екатеринбург он-лайн.

"По киевским законам мы террористы. По мадридскому суду тоже террористы. По закону Луганской республики лица, не включённые в штат вооружённых сил, являются также членами незаконных вооружённых формирований. А если взять деньги у них по контракту, как они предлагают, то мы в России станем наёмниками. Они явно тяготеют к Украине. Платят им налоги. А местное население местами называет нас оккупантами", – сказал Ефимов.

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По словам наемника, у них "пропало желание работать в этой республике", и они перешли в "ДНР". "Там обстановка гораздо лучше, население нас приветствует", - отметил Ефимов

Ефимов сказал, что "в ЛНР его люди больше работать не будут".

Кроме этого, как сообщается, возвращаться в Россию группе наемников Ефимова пришлось за свой счёт: с одним из своих "спонсоров" он поссорился, когда назвал его имя журналистам во время проводов "добровольцев". "А у мужчины оказался бизнес за рубежом, он "психанул" и отказался помогать", - рассказал наемник.

Несмотря на произошедшее, Ефимов сообщил, что планирует готовить новую группу наемников, и у него уже есть 40 человек желающих.