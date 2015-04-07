В Новоазовске наемники готовят диверсантов-смертников – замкомандующего АТО

Об этом заявил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев, сообщает 0629.com.ua.

"Для выполнения особо опасных, но малозначимых задач разведывательно-диверсионного характера, в городе Новоазовске Донецкой области на территории пансионата "Солнечный" (улица Аврорская) налажена подготовка небольших групп диверсантов "разового использования", - заявил Валентин Федичев.

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По его словам, набирают в эти группы местных боевиков, ну а командуют ими российские наёмники или кадровые военнослужащие РФ.