В Новоазовске наемники готовят диверсантов-смертников – замкомандующего АТО
16:22, 07 апреля 2015Война
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В Новоазовском пансионате "Солнечный" наемники готовят диверсантов-смертников.
REUTERS
Об этом заявил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев, сообщает 0629.com.ua.
"Для выполнения особо опасных, но малозначимых задач разведывательно-диверсионного характера, в городе Новоазовске Донецкой области на территории пансионата "Солнечный" (улица Аврорская) налажена подготовка небольших групп диверсантов "разового использования", - заявил Валентин Федичев.
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По его словам, набирают в эти группы местных боевиков, ну а командуют ими российские наёмники или кадровые военнослужащие РФ.
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