Ситуация в зоне ООС напряженная: погиб украинский военный, еще один ранен

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 30 августа, один военнослужащий ООС погиб во время выполнения боевого задания, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Также сообщается, что в пятницу, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.