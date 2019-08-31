Ситуация в зоне ООС напряженная: погиб украинский военный, еще один ранен
08:15, 31 августа 2019Война
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
На Донбассе погиб один украинский военный / фото УНИАН
За прошедшие сутки, 30 августа, один военнослужащий ООС погиб во время выполнения боевого задания, еще один получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
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Также сообщается, что в пятницу, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
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