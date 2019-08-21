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Украинский офицер показал ликвидированного на Донбассе оккупанта (фото)

14:38, 21 августа 2019
Война
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Боевик был ликвидирован 18 августа

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Об этом в своем Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц". Он также опубликовал фото боевика.

"200-ая бригада. Евгений Подолян из Симферопольского района. Обстоятельства требуют уточнения", – говорится в сообщении.

На сайте "Миротворец" сказано, что погибший был уроженцем Запорожья, но проживал в Крыму.

Как сообщалось, боевики за прошедшие сутки семь раз обстреляли украинские позиции, ранен военный.

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Теги: #смерть#Донбасс#террористы