Украинский офицер показал ликвидированного на Донбассе оккупанта (фото)

На Донбассе оккупант состоял в банде террориста "Мангуста".

18 августа на Донбассе был ликвидирован террорист Евгений Подолян по прозвищу "Хач".

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Об этом в своем Telegram сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц". Он также опубликовал фото боевика.

"200-ая бригада. Евгений Подолян из Симферопольского района. Обстоятельства требуют уточнения", – говорится в сообщении.

На сайте "Миротворец" сказано, что погибший был уроженцем Запорожья, но проживал в Крыму.

Как сообщалось, боевики за прошедшие сутки семь раз обстреляли украинские позиции, ранен военный.