Боевики за день 17 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

Наиболее интенсивные обстрелы произошли в районе населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески и Водяное Донецкой области, где боевики применяли стрелковое оружие и артиллерию.

Так, недалеко от Авдеевки во второй половине дня российско-террористические войска вели огонь по украинским позициям из гранатометов, пулеметов, зенитной установки, танка, минометов и артиллерии калибра 122 миллиметра.

После полуночи боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских войск в районе Широкино.

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Кроме того, из минометов были обстреляны украинские позиции в районе шахты Дутовка, населенных пунктов Пески и Опытное. Всего террористы провели 6 минометных обстрелов, в том числе 4 - из минометов калибра 120 миллиметров.

На Луганщине с 13.00 до 14.00 преступники из стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в районе Крымского. Был зафиксирован пролет двух беспилотников.

Обстрелов населенных пунктов в указанный период не произошло.