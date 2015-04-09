В Широкино на улицах можно встретить лишь вооруженных боевиков "ДНР" - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга в Мариуполе.

В частности, Хуг рассказал, что в пешем порядке наблюдатели ОБСЕ сегодня ознакомились с ситуацией в Широкино. "Поселок подвергся даже еще большим разрушениям, чем мы видели во время последнего визита туда две недели назад", - сказал он.

Читайте такжеБоевики "ДНР" едва не расстреляли миссию ОБСЕ возле Мариуполя

По его словам, большое количество зданий, в том числе школа, дом культуры и другие здания были полностью разрушены, и эти здания уже невозможно отремонтировать.

Также он отметил, что на улицах в поселке находится много мин и боеприпасов, которые не взорвались.

"Единственными людьми, которых можно увидеть на улицах, являются вооруженные представители так называемой "ДНР", - заявил Хуг.

Заместитель миссии добавил, что наблюдатели оценивают, что перед тем, как гражданское население сможет продолжить нормальную жизнь в Широкино, необходимо провести большую работу по восстановлению поселка и ремонта.

Хуг также уточнил, что поселок не полностью контролируется боевиками "ДНР". По его словам, позиции противоборствующих сторон находятся близко друг к другу, а в населенном пункте есть зоны, которые неподконтрольны ни одной стороне, потому что находятся между позициями сторон. "Это является еще одним примером того, что не понятно, кто полностью контролирует поселок", - сказал Хуг.

Кроме того, он отметил, что позиции сторон постоянно меняются.