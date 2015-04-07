Ситуация в зоне АТО обостряется, боевики пытаюся захватить Широкино (карта АТО)

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции обостряется, боевики обстреливают украинские позиции из минометов и артиллерии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

"Ситуация на востоке Украины имеет тенденцию к обострению. Вооруженные провокации противника регулярно происходят по всей линии разграничения, за исключением восточной части Луганской области", - сообщил Лысенко.

По его словам, вчера было зафиксировано пять случаев применения 122-миллиметровых минометов, три случая обстрелов украинских позиций из ствольной артиллерии, а также факты применения танков со стороны боевиков.

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"Все вышеупомянутые виды вооружения подлежат отводу от линии разграничения в соответствии с Минскими договоренностями", - напомнил представитель АТО.

Как сказал Лысенко, наиболее беспокойной обстановка остается на Донецком направлении, в том числе рядом с аэропортом Донецка.

По словам Лысенко, на Луганском направлении противник пытается найти слабые места в украинских рубежах обороны вблизи Бахмутской трассы.

На Мариупольском направлении боевики пытаются захватить Широкино, но украинские военные успешно удерживают периметр и отражают все атаки врага.

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