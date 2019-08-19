ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Донбассе (видео)

Украинские военные обнаружили две позиции террористов.

Украинский волонтер Юрий Мысягин показал видео ликвидации замаскированных позиций террористов на Донбассе.

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Видеоролик он опубликовал на своей странице в Facebook. "Если высоко сидеть и хорошо замаскироваться, то наверно может показаться, что это абсолютно безопасно. И "тебя" никто не видит, не может обнаружить и не может "достать". Сиди себе на высоте, спокойно обстреливай укропов, не соблюдай перемирие. Обнаружили. И даже не одну позицию, а две", – уточнил Мысягин.

Он сообщил, что позиции противника были ликвидированы при помощи установленных на триноги ПТУров.

Как сообщалось, в воскресенье, 18 августа, около 18.00 часов в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб один военный, еще трое получили ранения средней и легкой тяжести.