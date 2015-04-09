Обстановка в районе Мариуполя обострилась, ранен военный

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook.

«За вчерашний день противник произвел 6 обстрелов позиций сил АТО в Широкино. Днем огонь велся из стрелкового вооружения, ближе к вечеру противник применил 120-миллиметровые минометы», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики из запрещенного оружия обстреляли позиции сил АТО в секторе "М"

Как сообщает штаб обороны города, с 19.20 противник начал использовать 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ). Украинские воины открыли ответный огонь из 82-миллиметрового миномета, который разрешен к использованию Минскими договоренностями, и подавили несколько огневых точек противника. К 20.00 боевики были вынуждены прекратить обстрел. Потери противника уточняются.

«В результате обстрела один военнослужащий батальона «Донбасс» НГУ получил легкое ранение, сейчас он находится в одной из больниц города, его жизни ничего не угрожает», - отмечается в сообщении.

Также незаконные вооруженные формирования не прекращают применять тактику провокационных обстрелов. Вчера около 18.00 из САУ боевики открыли огонь в направлении Сопино, где нет и никогда не было подразделений украинской армии.

В 20.40 был осуществлен еще один провокационный обстрел в направлении позиций, расположенных в районе Широкино. Снаряды разорвались в полях вдали от мест дислокаций подразделений сил АТО.

После полуночи противник три раза открывал огонь из стрелкового вооружения и гранатометов по позициям сил АТО в районе населенных пунктов Широкино и Водяное. Данные обстрелы также имели провокационный характер.

«Активизировалась воздушная разведка противника. Три вражеских БПЛА вчера с 21.00 до 22.00 были зафиксированы над окраиной Мариуполя и над населенными пунктами Талаковка и Набережное», - отмечает штаб обороны Мариуполя.

«Анализируя сводку последних 24 часов, можно сделать вывод, что ситуация за минувшие сутки была самой напряженной за последние 1,5 недели. Однако по-прежнему обстановка остается полностью подконтрольной украинской армии. Украинские войска находятся на своих местах и готовы к любому повороту событий», - подчеркивает штаб.

В Широкино военнослужащие сил АТО находятся на более выгодных позициях, чем противник, что и позволяет контролировать практически весь населенный пункт и не дает возможности противнику продвигаться в сторону Мариуполя.