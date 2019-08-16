Очередной успех "ихтамнетов": российские оккупанты во время учений на Донбассе утопили танк с экипажем
15:38, 16 августа 2019Война
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В результате аварии погибли четверо российских военных.
Фото: REUTERS
13 августа пророссийские боевики утопили танк во время учений на оккупированном Донбассе.
Об этом информирует пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что танк затонул во время преодоления водной преграды, а из-за неудовлетворительного уровня эвакуации погибли четверо российских военных.
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Российское оккупационное командование пытается скрыть это событие, проинформировали в министерстве.
В то же время боевики продолжают практику постановочных фотоотчетов для подтверждения о якобы проведенных мероприятиях.
Как сообщал УНИАН, наблюдатели ОБСЕ вновь зафиксировали размещение российскими оккупантами запрещенного тяжелого вооружения, в частности гаубиц, противотанковых пушек, "Градов" и танков на Донбассе.
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