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В России эвакуируют жителей села, близ которого произошло ЧП на полигоне

16:00, 13 августа 2019
Мир
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Жителей эвакуируют 14 августа / фото 29.ru

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Об этом сами селяне сообщили сайту 29.ru. По их словам, в этот день необходимо отсутствовать в селе с 5:00 до 7:00. Местных жителей вывезут специальным поездом с местной железнодорожной станции.

Сообщается, что эвакуация якобы связана с плановыми работами в местной воинской части и отношения к взрыву 8 августа не имеет.

"Это плановое мероприятие. У нас это проходит регулярно, примерно раз в месяц всех увозят подальше от села. Раньше, правда, некоторые оставались здесь. Но сейчас, после последних событий, думаю, будут уезжать все", — рассказал один из местных жителей.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинском залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв, сопровождавшийся человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии - в норме.

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Теги: #Россия#взрыв#полигон