С начала суток противник на Донбассе шесть раз нарушил режим тишины
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.
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Враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций ОС: неподалеку от Песков с направления Веселого - из стрелкового оружия; вблизи Лебединского с направления Ужовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Гнутово с направления Пикузы - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций ОС: вблизи Южного с направления шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
О потерях в рядах наших защитников в течение текущих суток не сообщается.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 13 августа, российско-оккупационные войска тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.