За сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ООС, применяя гранатометы и пулеметы

Потери среди украинских военных не зафиксированы.

За прошедшие сутки, 13 августа, российско-оккупационные войска тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Новогнатовка, Новотроицкое, Красногоровка, Лебединское, Павлополь, Авдеевка и Южное.

Потери среди украинских военных не зафиксированы.

От начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции вблизи Песков.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.