В Минобороны планируют закупить сотни полевых душевых установок
12:27, 10 августа 2019Война
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Время полного развертывания установки составляет 15 минут.
Минобороны закупит сотни полевых душевых установок / фото ukrmilitary.com
В Министерстве обороны Украины объявили о начале массовой закупки специальных душевых кабин для использования в полевых условиях - 84 уже закуплено, до конца года планируется приобрести еще 300.
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Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.
"Для эксплуатации в полевых условиях украинскими производителями была разработана специальная душевая кабина-котел скоростного нагрева воды (КШВН)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью твердотопливного котла более 70 л воды в резервуаре душевой кабины за 20 минут нагревается до 60С. Время полного развертывания установки составляет 15 минут.
Время полного развертывания установки составляет 15 минут / фото ukrmilitary.com
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