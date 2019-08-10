В Минобороны планируют закупить сотни полевых душевых установок

Время полного развертывания установки составляет 15 минут.

В Министерстве обороны Украины объявили о начале массовой закупки специальных душевых кабин для использования в полевых условиях - 84 уже закуплено, до конца года планируется приобрести еще 300.

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Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

"Для эксплуатации в полевых условиях украинскими производителями была разработана специальная душевая кабина-котел скоростного нагрева воды (КШВН)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью твердотопливного котла более 70 л воды в резервуаре душевой кабины за 20 минут нагревается до 60С. Время полного развертывания установки составляет 15 минут.