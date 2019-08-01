Единичные обстрелы оккупантов на Донбассе пока нельзя назвать срывом перемирия - Генштаб
Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что единичные случаи нарушения так называемого «хлебного перемирия» на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты во время заседания ТКГ в Минске 17 июля.
Читайте такжеСитуация на Донбассе: оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ, один военный получил ранение
Об этом говорится в распространенном журналистам обращении Хомчака.
По словам Хомчака, подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.
«21 июля текущего года с 00 часов 01 минуты по киевскому времени в районе проведения операции Объединенных сил объявлен бессрочный режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения. Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют жесткую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых безвозвратных потерь у личного состава нет», - заявил начальник Генштаба.
Вместе с тем, как отметил он, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов.
«В целом, текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Договоренности, как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями и воинскими частями операции Объединенных сил», - отметил главнокомандующий ВСУ.
Он подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии столкновения, подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.
Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».