Единичные обстрелы оккупантов на Донбассе пока нельзя назвать срывом перемирия - Генштаб

По словам Хомчака, подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что единичные случаи нарушения так называемого «хлебного перемирия» на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты во время заседания ТКГ в Минске 17 июля.

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Об этом говорится в распространенном журналистам обращении Хомчака.

По словам Хомчака, подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.

«21 июля текущего года с 00 часов 01 минуты по киевскому времени в районе проведения операции Объединенных сил объявлен бессрочный режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения. Части и подразделения Объединенных сил демонстрируют жесткую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня. За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых безвозвратных потерь у личного состава нет», - заявил начальник Генштаба.

Вместе с тем, как отметил он, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов.

«В целом, текущую ситуацию нельзя назвать срывом договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Договоренности, как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны для дальнейшего выполнения задач подразделениями и воинскими частями операции Объединенных сил», - отметил главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что в случае критического обострения ситуации на линии столкновения, подразделения Вооруженных сил Украины готовы к адекватным и быстрым действиям в ответ на угрозы со стороны врага.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».