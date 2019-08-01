«Хлебное перемирие» на Донбассе: боевики обстреляли украинские позиции из минометов и БМП

В минувшие сутки потерь с украинской стороны на востоке Украины не зафиксировано.

За минувшие сутки, 31 июля, вооруженные формирования РФ на Востоке Украины 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Из них 4 раза – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник также открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток враг совершил два обстрела позиций Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».

Накануне на Луганщине в результате обстрела боевиков поврежден водопровод, в результате чего без водоснабжения остались 3312 абонентов.