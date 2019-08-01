Ситуация на Донбассе: оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ, один военный получил ранение

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции ВСУ, один военный получил ранение.

Читайте такжеВСУ: оккупанты скрыто перемещают боевые бронемашины к линии столкновения

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

«По состоянию на 12 часов сегодня, 1 августа, российско-оккупационные войска осуществили 3 обстрела», - заявил он.

По словам Прауты, на Луганском направлении опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная после 5 часов утра были обстреляны со стороны оккупированного Молодежного из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донецком направлении с начала суток противник в течение 15 минут вел огонь из пулеметов крупного калибра по позициям наших войск недалеко от Павлополя.

«Еще раз крупнокалиберные пулеметы оккупанты использовали во время 15-минутного обстрела защитников Красногоровки, который начался в половине 11-го со стороны населенного пункта Трудовская», - отметил пресс-секретарь Минобороны.

«По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получили ранение. В настоящее время воин находится в одном из военных мобильных госпиталей, где ему предоставляется вся необходимая помощь», - подчеркнул Праута.