За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, двое ранены
13:12, 04 апреля 2015Война
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Военнослужащие погибли в результате подрыва на вражеской мине в районе Авдеевки
REUTERS
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер АТО Андрей Лысенко.
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«В результате подрыва на вражеской мине в районе Авдеевки трое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения», - сказал он.
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