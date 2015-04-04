За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, двое ранены

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер АТО Андрей Лысенко.

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«В результате подрыва на вражеской мине в районе Авдеевки трое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения», - сказал он.