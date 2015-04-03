На Пасху боевики планируют подрывы общественного транспорта в зоне АТО - штаб

На Пасху боевики планируют совершить провокации на подконтрольных им территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

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"Нам поступает информация от наших источников, очень много усилий прилагают боевики для увеличения провокаций, в том числе с подрывами транспортных средств, на которых передвигаются мирные граждане, а также диверсий в местах празднования Пасхи", - сказал Лысенко.

Он призвал граждан быть бдительными при обнаружении подозрительных предметов.