На Пасху боевики планируют подрывы общественного транспорта в зоне АТО - штаб
13:24, 03 апреля 2015Война
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В штабе предупреждают о провокациях боевиков на оккупированном Донбассе на Пасху.
REUTERS
На Пасху боевики планируют совершить провокации на подконтрольных им территориях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.
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"Нам поступает информация от наших источников, очень много усилий прилагают боевики для увеличения провокаций, в том числе с подрывами транспортных средств, на которых передвигаются мирные граждане, а также диверсий в местах празднования Пасхи", - сказал Лысенко.
Он призвал граждан быть бдительными при обнаружении подозрительных предметов.
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