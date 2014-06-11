Депутат: Террористы при прохождении мирных жителей через гуманитарный коридор будут совершать провокации



Об этом он заявил в эфире ТВi, сообщает пресс-служба партии.

«Им, террористам, не выгодно показывать гуманность украинского правительства, нового Президента. Поэтому нужно сделать все наоборот. Боюсь, что как раз во время прохождения людей через гуманитарный коридор из зоны конфликта могут возникнуть провокации, которые приведут к гибели украинцев», - отметил депутат.

По его словам, именно гибель мирного населения должна стать «картинкой» для Москвы, чтобы продемонстрировать всему миру, что Украина не способна защитить украинского гражданина.

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Чумак также добавил, что с террористами совершенно невозможно проводить какие-либо переговоры, потому что они не заинтересованы в урегулировании ситуации на востоке страны.

«На всю страну были показаны кадры, когда украинских военных расстреливали, а с некоторых вызывающе издевались и заставляли стоять на коленях на государственном флаге», - отметил депутат.

Отдельно он отметил крайне сложную ситуацию в Луганской области.

«Если в Донецкой области еще как-то контролируют ситуацию, то в Луганской - совсем другая картина: в ней есть несколько админрайонив, прилегающих к государственной границе, которые находятся под контролем террористов. Именно оттуда они получают постоянное подкрепление и имеют моральную уверенность в правильности своих шагов и избежании наказания », - отметил депутат. Поэтому Чумак убежден, что договариваться с террористами о выводе мирных людей из военной зоны будет крайне сложно.