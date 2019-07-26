Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС (фото)

Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим ООС Александром Сирским.

Сегодня делегация Соединенных Штатов во главе со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил.

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Как сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, во время поездки Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим ОС генерал-лейтенантом Александром Сирским.

В частности, состоялся брифинг командующего ОС по текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции.

Также, проинформировали в пресс-центре, делегация США посетила КПВВ «Станица Луганская» и пообщалась с местными жителями.