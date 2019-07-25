Волкер перед визитом в зону ООС назвал войну на Донбассе одной из худших в Европе после Второй Мировой

Спецпредставитель США убежден, что украинские граждане на Донбассе нуждаются в большей поддержке.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер сегодня намерен посетить восток Украины.

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Об этом Волкер заявил 24 июля в Вене на пути в Украину, сообщили УНИАН в Миссии США при ОБСЕ.

"Я попробую поехать и посетить зону конфликта на востоке. То, что произошло с людьми там, это просто ужасная человеческая трагедия", - заявил Волкер.

По его словам, гуманитарная ситуация на Донбассе не получила достаточного внимания. Волкер считает, что ситуация на Донбассе является одним из худших конфликтов в Европе после завершения Второй мировой войны и хуже войны на Балканах в 1990-х годах.

По его убеждению, украинские граждане нуждаются в большей поддержке.