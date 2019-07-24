В Днепре простились с погибшим на Донбассе бойцом Семеном Румыгиным (видео)

В роковой день Семен возвращался с побратимами с наблюдательного пункта, когда вдруг раздался взрыв.

В Днепре сегодня простились с бойцом 25 бригады Семеном Румыгиным, который погиб недалеко от поселка Счастье 21 июля.

Читайте такжеПревратить Донбасс в "черную дыру": журналист объяснил цель "паспортного" указа Путина

Как сообщается в сюжете ТСН, парню исполнился лишь 21 год. Единственный ребенок в семье, внук военного хирурга – он сам решил пойти в армию.

В роковой день Семен возвращался с собратьями с наблюдательного пункта, когда вдруг раздался взрыв. Предположительно, сработали мины, заложенные вражескими диверсантами. Семен бросился спасать раненого, и произошел второй взрыв. Оба погибли.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.