Боевики расстреляли заградотряд российских военных в зоне АТО - разведка

Об этом сообщает пресс-центр АТО со ссылкой на данные разведки.

"Подразделение внутренних войск МВД РФ из состава дивизии имени Дзержинского был атакован неизвестной группой боевиков. В результате боя с применением стрелкового оружия и гранатометов российские военные понесли потери", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра, ранее российские военнослужащие дивизии имени Дзержинского выполняли функцию заградительных отрядов во время боев за Дебальцевский плацдарм.

Отмечается, что на данный момент перед российскими военными стоит задача ликвидации банд, которые не подчиняются главарям бандформирований "ДНР" и "ЛНР".