Военным РФ приказали не выпускать боевиков из оккупированного Донбасса - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

"По оперативной информации, российским военным подразделениям, которые расположены вдоль линии государственной российско-украинской границы, поставлена задача не выпускать с территории оккупированного Донбасса боевиков так называемых ДНР и ЛНР", - проинформировал он.

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Лысенко отметил, что похожая ситуация наблюдалась в июне-июле прошлого года, когда члены бандформирований под давлением наступления украинской армии пытались бежать на территорию Российской Федерации. "На границе боевиков встретили плотным огнем российские военные", - сказал он.

Представитель штаба также сообщил, что по данным разведки в городе Красный Луч, расположенном на оккупированной части Луганщины, обостряется противостояние в среде оккупантов. Он отметил, что подразделение внутренних войск Министерства внутренних дел РФ из состава дивизии им. Дзержинского было атаковано неизвестной группой боевиков. В результате боя с применением стрелкового оружия и гранатометов "российские военные понесли потери".

"Раньше военнослужащие дивизии имени Дзержинского выполняли функцию заградительных отрядов во время боев за Дебальцевский плацдарм. Теперь перед ними стоит задача ликвидации банд, которые не подчиняются главарям бандформирований ДНР и ЛНР", - сказал представитель штаба АТО.