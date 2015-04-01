За сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных
13:31, 01 апреля 2015Война
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За сутки в зоне АТО четверо украинских военных получили ранения
REUTERS
Об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, в зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки погибших среди украинских военных нет, четверо получили ранения.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один украинский военнослужащий получил ранение, убитых нет.
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