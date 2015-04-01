В Минобороны уверяют, что ситуация вокруг Мариуполя под контролем сил АТО

Ситуация вокруг Мариуполя под контролем сил АТО, заявляет Минобороны на странице в соцсети Facebook.

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"Попытки некоторых представителей добровольческих батальонов, которые не относятся к Вооруженным Силам Украины, выносить на широкую публику перед обществом решения своего командования относительно дальнейших действий, а также распространение панических настроений среди местного населения, по поводу якобы неспособности украинских военных защитить город, есть не что иное, как игра на руку нашему врагу", - сказано также в сообщении Минобороны.

Ситуация вокруг Мариуполя под контролем сил АТО По поводу заявления некоторых представителей батальонов, которые не входят в ск... Posted by Министерство обороны Украины on 31 марта 2015 г.

Также в Минобороны отметили, что каждый военный человек должен сначала выполнить приказ, а после этого, если он не согласен с ним, его обжаловать.

Ранее УНИАН сообщал, что в «Правом секторе» заявили, что не считают возможным выполнение приказа по выходу из Мариуполя.