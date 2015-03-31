Донецкий аэропорт: обнаруженные позавчера миссией ОБСЕ человеческие останки продолжают лежать на обочине

Об этом говорится в отчете миссии по 30 марта. опубликованном сегодня вечером.

"Человеческие останки в неидентифицированной военной униформе остаются в том же положении, как было зафиксировано ранее", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера СММ ОБСЕ сообщила о том, что после прибытия на место осмотра напротив разрушенного нового терминала Донецкого аэропорта (10 км на северо-запад от центра Донецка), миссия обнаружила разложившиеся человеческие останки в неидентифицированной военной форме. Эти останки лежали на обочине дороги, в 300 метрах на восток от места нахождения наблюдателей.