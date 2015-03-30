Миссия ОБСЕ выявила останки человека в районе Донецкого аэропорта
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выявила человеческие останки в районе Донецкого аэропорта.
Об этом говорится в дневном отчете за 29 марта, опубликованном сегодня.
В частности, 29 марта, по прибытию на место осмотра напротив разрушенного нового терминала Донецкого аэропорта (10 км северо-западнее центра Донецка), специальная мониторинговая миссия выявила разложившиеся человеческие останки в неидентифицированной военной форме. Эти останки лежали на обочине дороги, в 300 метрах к востоку от места нахождения наблюдателей.
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После этого представители миссии ОБСЕ посетили ближайший офис Совместного центра по контролю и координации за соблюдением режима прекращения огня, который находится на железнодорожной станции, чтобы проинформировать работников центра о находке.
Ранее УНИАН сообщал, что боевики в Донецке передали украинским волонтерам 22 тела погибших бойцов ВСУ.