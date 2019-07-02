Офицер ВСУ раскрыл масштабные потери оккупантов за июнь на Донбассе (фото)

По словам офицера, в течение июня были ликвидированы около 34 оккупантов.

В течение июня украинские военные нанесли оккупантам значительные потери на Донбассе.

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Российско-оккупационные войска каждый день в течение июня провоцировали подразделения ОС огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"По итогам июня в подразделениях российско-оккупационных войск "ЛДНР" были ликвидированы около 34 оккупантов и около 62 оккупантов получили ранения различных степеней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, небоевые потери составили 7 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

Как сообщалось, на Донбассе в течение суток 1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли двое украинских военных.