День на Донбассе: оккупанты стреляли из минометов и гранатометов (видео)

Оккупанты обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

От начала текущих суток боевики десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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«Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» террористы совершили пять обстрелов позиций Объединенных сил, еще пять обстрелов - в районе ответственности ОТГ «Север».

«В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», - говорится в сообщении.

В штабе отметили также, что сегодня в районе населенного пункта Водяное оккупантами был обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил во время эвакуации раненого. «В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще один военнослужащий ООС получил ранения. Впоследствии раненый военный медик скончался от полученных несовместимых с жизнью ранений», - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что в результате обстрела санитарного автомобиля погибли водитель старший матрос Сергей Майборода и боевой медик сержант Ирина Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 1 июля, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела погибли двое украинских военных.