Боевики 39 раз обстреляли украинские позиции в районе ООС: семь военнослужащих ранены
В среду, 26 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил:
вблизи Старогнатовки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
четыре раза район населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия;
Около Каменки – из минометов калибра 120 и 82 мм;
Читайте такжеВолкер назвал "хорошим шагом" отвод украинских сил в Станице Луганской
окраины Богдановки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
три раза неподалеку Палополя – из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
дважды район населенного пункта Новоселовка Вторая – из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов;
два раза около Авдеевки – из минометов калибра 120 мм;
два раза неподалеку Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
окрестности Красногоровки – из автоматических гранатометов;
дважды рядом с Марьинкой – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов;
неподалеку Опытного – со 120-мм міномету;
три раза район населенного пункта Водяное – из гранатометов различных систем;
вблизи Талаковки – станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 15 раз:
четыре раза район населенного пункта Луганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды окрестности Крымского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
три раза вблизи Зайцевого – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Майорска – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
окрестности Новолуганска – из миномета калибра 82 мм;
около Гладосово – из крупнокалиберного пулемета;
район населенного пункта Пивденное – миномет 82 мм, автоматический гранатомет и крупнокалиберный пулемет;
окраине Катериновки – из автоматических гранатометов;
окраине Майского – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.
За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое – боевое травмирования.
По данным разведки, 25 июня двое оккупантов уничтожены.
С начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников:
Читайте такжеОккупанты 21 раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, в том числе из артиллерии и минометов
вблизи населенного пункта Опытное – из вооружения БМП;
окрестности Старогнатовки – из артиллерийских систем калибра 152 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз
неподалеку населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82 мм;
вблизи Золотого-4 – из гранатометов различных систем;
трижды окраины Новгородского – из минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Луганское – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
окрестности Орехова – из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП.
Как сообщал пресс-центр ООС, украинские военные отошли с позиции перед контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская".