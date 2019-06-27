Боевики 39 раз обстреляли украинские позиции в районе ООС: семь военнослужащих ранены

C начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В среду, 26 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи Старогнатовки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза район населенного пункта Широкино – из стрелкового оружия;

Около Каменки – из минометов калибра 120 и 82 мм;

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окраины Богдановки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

три раза неподалеку Палополя – из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

дважды район населенного пункта Новоселовка Вторая – из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов;

два раза около Авдеевки – из минометов калибра 120 мм;

два раза неподалеку Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

окрестности Красногоровки – из автоматических гранатометов;

дважды рядом с Марьинкой – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов;

неподалеку Опытного – со 120-мм міномету;

три раза район населенного пункта Водяное – из гранатометов различных систем;

вблизи Талаковки – станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 15 раз:

четыре раза район населенного пункта Луганское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды окрестности Крымского – из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

три раза вблизи Зайцевого – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Майорска – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

окрестности Новолуганска – из миномета калибра 82 мм;

около Гладосово – из крупнокалиберного пулемета;

район населенного пункта Пивденное – миномет 82 мм, автоматический гранатомет и крупнокалиберный пулемет;

окраине Катериновки – из автоматических гранатометов;

окраине Майского – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое – боевое травмирования.

По данным разведки, 25 июня двое оккупантов уничтожены.

С начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников:

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вблизи населенного пункта Опытное – из вооружения БМП;

окрестности Старогнатовки – из артиллерийских систем калибра 152 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз

неподалеку населенного пункта Хутор Вольный – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Золотого-4 – из гранатометов различных систем;

трижды окраины Новгородского – из минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Луганское – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

окрестности Орехова – из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП.

Как сообщал пресс-центр ООС, украинские военные отошли с позиции перед контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская".