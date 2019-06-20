Война на Донбассе: боевики 24 раза нарушили "тишину", один украинский боец погиб

Двое военных ВСУ в минувшие сутки получили ранения. Зато было уничтожено одного оккупанта и еще один ранен.

В течение суток, 19 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по украинским военным из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: район Новотроицкого – из гранатометов различных систем; дважды Лебединское – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинка – из стрелкового оружия; два раза Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза окраину Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Павлополь – из автоматических гранатометов; дважды Богдановка - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окрестности Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 10 раз: район Новозвановки – из автоматических гранатометов; вблизи Луганского – из автоматических гранатометов; Зайцевое – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Попасная – гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы; дважды Крымское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Светлодарск – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды район Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Южного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один – боевое травмирование. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ из вооружения, которое противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки 19 июня один оккупант был уничтожен и один ранен.

Как сообщал УНИАН, 18 июня боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.