Террористы "ЛДНР" устроили ад на пунктах пропуска (видео)
На пунктах пропуска из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию выстраиваются огромные очереди из авто. Террористы заставляют людей часами ждать на жаре.
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Журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook опубликовал видео "ада" на пунктах пропуска "ЛДНР".
"Боевики пропускают в Украину не более 5-6 машин в час, из-за этого на жаре образуются огромные очереди, в которых люди часами торчат под палящим солнцем. При этом объяснить ситуацию какими-либо объективными причинами невозможно. Со стороны Украины в ОРДЛО очередей нет, всех пропускают быстро", – рассказал он.
Как сообщалось, в оккупированном Донецке утром 19 июня прогремел мощный взрыв. Согласно предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома.