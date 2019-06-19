Террористы "ЛДНР" устроили ад на пунктах пропуска (видео)

Люди часами вынуждены стоять под палящим солнцем, в разгар 35-градусной жары.

На пунктах пропуска из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию выстраиваются огромные очереди из авто. Террористы заставляют людей часами ждать на жаре.

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Журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook опубликовал видео "ада" на пунктах пропуска "ЛДНР".

"Боевики пропускают в Украину не более 5-6 машин в час, из-за этого на жаре образуются огромные очереди, в которых люди часами торчат под палящим солнцем. При этом объяснить ситуацию какими-либо объективными причинами невозможно. Со стороны Украины в ОРДЛО очередей нет, всех пропускают быстро", – рассказал он.

Как сообщалось, в оккупированном Донецке утром 19 июня прогремел мощный взрыв. Согласно предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома.