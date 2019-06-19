В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв (видео)
09:55, 19 июня 2019Война
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Появилось и видео из оккупированного Донецка.
В оккупированном городе услышали взрыв / dnews.dn.ua
В оккупированном Донецке утром 19 июня прогремел мощный взрыв. Согласно предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома.
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Очевидцы пишут о прилетевших снарядах якобы во двор детской больницы №4 возле ДК "Петровский".
По словам местных жителей, утро было очень горячим. О происшествии в оккупированном городе в Twitter сообщает и блогер Necro Mancer и публикует видео.
#Донецк, раннее утро 19/06/19, Петровский исполком https://t.co/FNuDKrE5Zypic.twitter.com/rZ8G2LiJMW— Necro Mancer (@666_mancer) June 19, 2019
Как сообщал штаб ООС, утром оккупанты ударили по ВСУ под Донецком и Мариуполем, один военный погиб.
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