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В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв (видео)

09:55, 19 июня 2019
Война
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В оккупированном городе услышали взрыв / dnews.dn.ua

В оккупированном Донецке утром 19 июня прогремел мощный взрыв. Согласно предварительной информации, это произошло возле Петровского исполкома.

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Очевидцы пишут о прилетевших снарядах якобы во двор детской больницы №4 возле ДК "Петровский".

По словам местных жителей, утро было очень горячим. О происшествии в оккупированном городе в Twitter сообщает и блогер Necro Mancer и публикует видео.

Как сообщал штаб ООС, утром оккупанты ударили по ВСУ под Донецком и Мариуполем, один военный погиб.

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Теги: #Донецк#взрыв