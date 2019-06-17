В "ДНР" нашли крайних в ликвидации главаря Захарченко

Террорист Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

В "спецслужбах" оккупированного Донбасса заявили, что им известны организаторы убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко. Они якобы из Службы безопасности Украины, и их личности террористам известны.

Об этом в эфире "Россия 1" заявил представитель "спецслужб "ДНР", лицо которого было скрыто, сообщает "Интерфакс".

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В числе сотрудников украинских спецслужб, причастных к подготовке "терактов", он назвал помощника начальника 5-го управления Сергея Моторина, который, по его словам, является выходцем из Донбасса, ранее он служил в Славянске.

"Именно на нем кровь Арсена Павлова и Александра Захарченко"- заявил сотрудник "спецслужб "ДНР".

Среди других сотрудников спецслужб Украины, которых боевик обвинил в организации "терактов" на оккупированном Донбассе, собеседник пропагандистского телеканала назвал имена Владислава Долгозвяга, Андрея Мушта, Андрея Байдала, Андрея Отенко и Дамира Баштанникова.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса.

Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.