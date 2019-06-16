Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики осуществили девять обстрелов
19:15, 16 июня 2019Война
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Один украинский военный ранен. Потери противника уточняются.
Иллюстрация REUTERS
С начала суток боевики на Донбассе девять раз обстреливали позиции Объединенных сил, ранен один украинский военнослужащий.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: возле Водяного, Талаковки, Павлополя, Новотроицкого и Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции ОС: возле Крымского, Новотошковского и Пивденного.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в штабе.
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