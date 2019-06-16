Сегодня в зоне проведения ООС ранен один украинский военный

В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь врачи одного из военных мобильных госпиталей.

Сегодня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ранен один украинский военный.

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Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, по состоянию на 12:00 российские наемники 4 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом запрещенное вооружение не применялось.

Так, из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции украинских военных возле Крымского, Водяного и Талаковки.

"С начала суток один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен. Сейчас необходимую медицинскую помощь нашему воину оказывают врачи одного из военных мобильных госпиталей", - отметили в ведомстве.