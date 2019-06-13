В ВСУ показали ликвидированных на Донбассе оккупантов (фото)
14:05, 13 июня 2019Война
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Террористы снова понесли потери на Донбассе.
Иллюстрация REUTERS
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал фото и назвал имена трех террористов, ликвидированных на Донбассе.
Об их смерти он сообщил на странице в Facebook. Так, 22 апреля "бригада-200" пополнилась террористом Власовым Анатолием из Зоринска.
Власов Анатолий / facebook.com/ukrop.bc
10 июня был ликвидирован террорист Никита Руденко из Суходольска.
Руденко Никита / facebook.com/ukrop.bc
11 июня на Донбассе был уничтожен Грумницкий "Грунт" Алексей из Макеевки. 1 омсбр 1 АК оккупантов.
Грумницкий Алексей / facebook.com/ukrop.bc
Как сообщал штаб ООС 12 июня, украинские военные вплотную приблизились к Донецку, заняв новые позиции в так называемой "серой зоне" в Марьинке.
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