В ВСУ показали ликвидированных на Донбассе оккупантов (фото)

Террористы снова понесли потери на Донбассе.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал фото и назвал имена трех террористов, ликвидированных на Донбассе.

Об их смерти он сообщил на странице в Facebook. Так, 22 апреля "бригада-200" пополнилась террористом Власовым Анатолием из Зоринска.

10 июня был ликвидирован террорист Никита Руденко из Суходольска.

11 июня на Донбассе был уничтожен Грумницкий "Грунт" Алексей из Макеевки. 1 омсбр 1 АК оккупантов.

Как сообщал штаб ООС 12 июня, украинские военные вплотную приблизились к Донецку, заняв новые позиции в так называемой "серой зоне" в Марьинке.