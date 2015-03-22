Украина готовится к обмену около ста пленных

Украина готова к очередному большому обмену пленными. Планируется обменять не менее ста человек.

Об этом в эфире программы Громадське.Схід рассказал парламентарий Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит.

«Мы готовимся в ближайшие дни забрать большое количество людей... Мы уже готовы две недели. Я надеюсь, что это будет не менее ста человек», - отметил он.

При этом, как отметила координатор инициативы «Восток-SOS» Анна Мокроусова, процесс обмена тормозится именно сепаратистами. Одновременно, они пытаются дестабилизировать ситуацию.

Читайте такжеИз плена террористов вызволили пятерых бойцов АТО«Они звонят родственникам и говорят, что Украина не забирает своих ребят....Это очень важно понимать, что когда у нас начнутся массовые беспорядки, то стоимость наших пленных значительно вырастет. Очень важно сейчас понимать, что дело не в Украине, а с той стороны не происходит обмена и это попытки дестабилизации», - рассказала она.