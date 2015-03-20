Окопы на пляже: украинские военные укрепляют Мариуполь (фото)

В сети появились фотографии, как украинские военные роют окопы на берегу Азовского моря в Мариуполе.

Как ранее сообщал УНИАН, 14 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что каждая область должна присоединиться к сооружению укреплений.

Порошенко отметил важность сооружения эффективной линии защиты. ”Уже с учетом нашего опыта, лучших образцов проектов фортификационных сооружений, блиндажей, расположений опорных пунктов, должны построить в кратчайшие сроки высокоэффективную, глубокоэшелонную оборону”, - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеНарушение режима тишины вокруг Донецка и Мариуполя не прекращается - ОБСЕ

19 марта вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко отметил, что строительство укреплений на востоке Украины должно завершиться к середине мая.

«Время на выполнение этой работы очень ограничено - до середины мая должны свести все фортификационные сооружения. Ситуация напряженная, поэтому для решения проблемы нужно объединить усилия не только военных и областных государственных администраций, а и всех граждан Украины», - подчеркнул Зубко.