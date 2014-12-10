Депутаты обещают отправить судей-предателей копать окопы в зоне АТО

Об этом сказали народный депутат из фракции «Народный фронт», командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза и народный депутат, активист Евромайдана Владимир Парасюк на пресс-конференции в пресс-центре УНИАН на тему: «Расследование трагедии под Иловайском и других резонансных событий в зоне АТО. Планы и задачи Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны».

Говоря о возможной новой волне мобилизации, Парасюк подчеркнул, что "была собрана группа народных депутатов, которые будут вручать повестки и приглашать к служению (в армии), и я вам хочу сказать, что очень скоро вы увидите, как первый судья получает приглашение, идет защищать нашу землю...".

"Это не будут вручать эти вещи какие-то активисты, это будут вручать народные депутаты. У нас парламентско-президентская форма правления. Мы стали на защиту государственных интересов, и мы можем решать, чтобы высшие чины судов шли защищать нашу землю. Не просто простые парни из деревни", - пояснил Парасюк.

При этом на вопрос, не боятся ли депутаты, что среди судей могут оказаться предатели, Береза в свою очередь отметил, что ни, подчеркнув: "Да, они будут копать окопы. Поймите, в армии есть очень много вопросов, которые можно доверить судьям, прокурорам и другим чиновникам".

Парасюк также добавил: "Это не шутки. Это правда. С понедельника вы увидите, что будут первые наработки и вы увидите реакцию тех людей".

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По словам Березы, "мобилизация начнется из высших чиновников". Вместе с тем, говоря о возможности призыва народных депутатов, комбат "Днепр-1" пошутив сказал, что "мы уже так присматриваемся в Верховной Раде относительно формирования нового батальона "Мажор", и те, кто не будут выполнять свои служебные обязанности в Верховной Раде, мы сформируем сначала батальон "Мажор"... Есть уже много претендентов, довольно интересных", но фамилий он не назвал.

Кроме того, Береза отметил, что перед тем как проводить новую волну мобилизации, сначала на заседании Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны необходимо заслушать министра обороны Украины Степана Полторака и его заместителей для того, "чтобы понять, понимают ли они зачем эта волна. У меня такое вот складывается впечатление, вообще-то, о действиях Министерства обороны, что они немножко пока что в своем таком мире живут".

Береза отметил, что сначала надо иметь представление об истинном положении вещей всех силовых ведомств, а потом говорить о мобилизации.