Обострение войны на Донбассе: враг бил по украинским позициям из артиллерии и танкового вооружения

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ: по данным разведки, один оккупант был уничтожен и еще двое ранены.

В течение минувших суток, 8 июня, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 22 раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил боевую травму.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, боевики семь раз применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение: 122-мм артиллерию, а также минометы калибра 120 и 82 мм и вооружение танка.

Враг также обстреливал ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 8 июня один оккупант был уничтожен и еще двое ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. Два раза боевики применили 120 мм минометы.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы заняли новые позиции на Світлодарській дуге.