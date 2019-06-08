Оккупанты на Донбассе продолжают применять тяжелую артиллерию, с начала суток ранен один украинский боец

В зоне проведения операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 12.00 зафиксированы четыре вражеские огневые провокации.

Оккупанты на Донбассе продолжают применять тяжелую артиллерию, в результате обстрелов с начала суток ранен один украинский боец.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

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«С начала уже этих суток по состоянию на 12.00 зафиксированы четыре вражеские огневые провокации. Как свидетельствуют данные штаба операции, враг продолжает применять артиллерию 122-го калибра», - отметил Мотузяник.

По его словам, сегодня утром в районе Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска совершили два мощных огневых налета на позиции Объединенных сил с применением артиллерийских систем калибра 122 мм.

«В 07.20 в районе Водяного противник потратил 65 снарядов и совершил 28 выстрелов из танков, а возле Лебединского выпустил в сторону украинских позиций 53 снаряда 122 калибра», - сообщил спикер.

Кроме того, по информации Мотузяника, вражеские выстрелы фиксировались ночью возле Широкино и Красногоровки, где оккупант вел огонь из пулеметов крупных калибров.

«В результате вражеского артиллерийского огня сегодня один военнослужащий получил боевую травму и сейчас ему оказывают медицинскую помощь», - добавил спикер.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 28 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских бойцов погибли, 12 пострадали.