Сутки на Донбассе: оккупанты совершили 28 обстрелов, 2 бойцов погибли, 5 ранены

На обстрелы боевиков украинские военные на Донбассе давали адекватный ответ, заявили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе 28 раз нарушали режим прекращения огня 7 июня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 8 июня.

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Три нарушения были совершены с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения - артиллерии калибров 152 мм и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Двое украинских военнослужащих 7 июня погибли, пять были ранены, семь получили боевые травмы, добавили в штабе.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и еще один ранен", - говорится в сообщении.

С начала суток 8 июня боевики нарушили режим тишины один раз.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - отметили в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 июня пророссийские боевики обстреляли украинские позиции из артиллерии калибра 122 мм, запрещенной Минскими договоренностями. Погибло двое бойцов подразделения "Азов", которое входит в состав Национальной гвардии Украины. Ранее сообщалось об 11 пострадавших 7 июня украинских бойцах.