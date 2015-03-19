За сутки боевики 37 раз нарушали режим тишины на Донбассе - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня, 19 марта, с 6 до 19 часов вечера противник наиболее активно вел обстрелы на Донецком направлении. Под вражеский огонь из стрелкового оружия и гранатометов попали поселки Красногоровка, Опытное, Пески. В 10.45, 17.20 и 18.05 противник из танка обстрелял Авдеевку. В 13, 15, 16 и 18 часов вечера по Пескам били из 120-миллиметровых минометов», - сказано в сообщении.

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В пресс-центре также подчеркивают, что на Мариупольском направлении в эпицентре вооруженных противостояний остается поселок Широкино. За день по этому населенному пункту 5 раз велся огонь из разных типов вооружения.

На Артемовском направлении из стрелкового оружия бандиты вели огонь по Луганскому и Майорску.

На Луганском направлении наши позиции обстреляли в районе Сокольников, Станицы Луганской и Трехизбенки.

«В целом за день враг 37 раз нарушал режим тишины. 20 раз бандиты применяли минометы и гранатометы, 4 раза танки, 15 раз стрелковое оружие», - отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что за сутки на Донбассе ранен один военнослужащий.