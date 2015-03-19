За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий

15:01, 19 марта 2015
Война
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За сутки в зоне АТО ранение получил один военнослужащий.

REUTERS

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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"За прошедшие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет, один воин получил ранение", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, 5 получили ранения.

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